Оккупанты потеряли 15,6 тыс. военных, 517 танков, 124 вертолета и более сотни самолетов, – Генштаб
Российские войска продолжают нести потери. С 24 февраля по 23 марта ориентировочно погибли 15,6 тыс. оккупантов.
Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.
Кроме того, по состоянию на 23 марта враг потерял:
- танков ‒ 517 единиц,
- боевых бронированных машин ‒ 1578,
- артиллерийских систем – 267,
- РСЗО - 80,
- средств ПВО – 47,
- самолетов – 101,
- вертолетов – 124,
- автомобильной техники – 1008,
- кораблей/катеров - 4,
- цистерн с ГСМ – 70,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 42,
- специальной техники – 15.
Данные уточняются, потому что подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
- Напомним, оккупанты активно применяют ракеты и авиацию, в Беларуси военная техника РБ и РФ перемещается к украинской границе, а небезразличные белорусы частично вывели из строя железнодорожное сообщение между Украиной и Беларусью.
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