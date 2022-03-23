Оккупанты потеряли 15,6 тыс. военных, 517 танков, 124 вертолета и более сотни самолетов, – Генштаб

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

Кроме того, по состоянию на 23 марта враг потерял:

танков ‒ 517 единиц,

боевых бронированных машин ‒ 1578,

артиллерийских систем – 267,

РСЗО - 80,

средств ПВО – 47,

самолетов – 101,

вертолетов – 124,

автомобильной техники – 1008,

кораблей/катеров - 4,

цистерн с ГСМ – 70,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 42,

специальной техники – 15.

Данные уточняются, потому что подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Напомним, оккупанты активно применяют ракеты и авиацию, в Беларуси военная техника РБ и РФ перемещается к украинской границе, а небезразличные белорусы частично вывели из строя железнодорожное сообщение между Украиной и Беларусью.