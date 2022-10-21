Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Россияне открыли в Мариуполе очень большой морг. Не могу ответить, зачем они это делают. Этот очень большой морг площадью 7000 кв. м мог бы обслуживать всю Донецкую область. Зачем они его отстроили, вообще непонятно. Возможно, потому, что увидели большое количество погибших в начале оккупации, которых они складывали прямо на улицах", - объяснил Андрющенко.

Советник городского головы Мариуполя добавил, что в городе большой дефицит электроэнергии.

"Рядом с моргом они построили диагностический центр на 69 коек. Однако построили его еще полтора месяца назад. Очень пафосно открыли, отпраздновали – и все. Сейчас этот центр не работает. Поскольку мощности электричества в Мариуполе ограниченные", – добавил он.

14 октября российская артистка Надежда Бабкина приехала в разбомбленный Россией театр в Мариуполе и заявила , что он всегда был российским.

В среду, 19 октября, оккупанты в Мариуполе демонтировали памятник жертвам Голодомора, заявив, что это "политическое дезинформирование населения"

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