Об этом информирует прессслужба Bellingcat .

Дамба расположена в пределах линии обороны России, обходящей Токмак. После того, как ее построили в начале мая, река Токмачка разлилась к востоку от города и заливала ближайшие поля.

Фото: Bellingcat

Следы от шин свидетельствуют, что дамбу могут использовать как переправу. По данным спутниковых снимков Planet Labs, следы к месту дамбы появились 3 мая, а 6 мая река Токмачка была перекрыта.

Уровень воды на восточной стороне дамбы продолжал подниматься до июня.

Россия несколько месяцев готовила оборону от украинского контрнаступления на юге. Многослойная оборона состоит из нескольких линий мин, противотанковых оврагов, бетонных преград и траншей, охватывающих всю линию фронта на значительной глубине. Поднятие уровня воды в реке Токмачка может быть частью большей стратегии, направленной на задержание продвижения украинских сил. В частности, это может быть частью стратегии по задержанию восточного оцепления Токмака в случае украинского прорыва недалеко от города.

Фото: Bellingcat

Центр журналистских раскрытий заявил, что это часть плана россиян по созданию водяных барьеров для украинского противонаступления.

Что известно об украинском контрнаступлении

4 июня на южном фронте Украины началось контрнаступление ВСУ, продолжившее серию наступательных акций под Бахмутом и на Белгородщине.

11 июня ВСУ заявили об освобождении населенных пунктов Благодатное, Нескучное и Макаровка у границы Донбасса и Запорожья. Утром 12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила , что государственный флаг снова развевается над Сторожевым в Донецкой области.

24 июня Силы обороны Украины официально подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.

26 июня Анна Маляр сообщила, что за неделю ВСУ продвинулись от 1 до 2 км на восточных направлениях фронта. За время наступления на юге ВСУ уволили 130 квадратных километров. В этот же день Силы обороны вернули под контроль Украины село Ровнополь Донецкой области.

Впоследствии министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил , что в рамках летней кампании контрнаступления Украина уже освободила больше территории, чем Россия захватила за все зимнее наступление.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил , что уже освобожденные ВСУ населенные пункты не были "главным событием" - это лишь вступление к большому контрнаступлению.