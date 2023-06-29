Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Оккупанты построили дамбу в окрестностях Токмака Запорожской области, - Bellingcat

Оккупанты построили дамбу в окрестностях Токмака Запорожской области, - Bellingcat

29 июня, 2023 четверг
13:56
Война с Россией

Согласно спутниковым снимкам россияне построили дамбу в окрестностях оккупированного Токмака в Запорожской области

Об этом информирует прессслужба Bellingcat .

Дамба расположена в пределах линии обороны России, обходящей Токмак. После того, как ее построили в начале мая, река Токмачка разлилась к востоку от города и заливала ближайшие поля.

Фото: Bellingcat

Следы от шин свидетельствуют, что дамбу могут использовать как переправу. По данным спутниковых снимков Planet Labs, следы к месту дамбы появились 3 мая, а 6 мая река Токмачка была перекрыта.

Уровень воды на восточной стороне дамбы продолжал подниматься до июня.

Россия несколько месяцев готовила оборону от украинского контрнаступления на юге. Многослойная оборона состоит из нескольких линий мин, противотанковых оврагов, бетонных преград и траншей, охватывающих всю линию фронта на значительной глубине. Поднятие уровня воды в реке Токмачка может быть частью большей стратегии, направленной на задержание продвижения украинских сил. В частности, это может быть частью стратегии по задержанию восточного оцепления Токмака в случае украинского прорыва недалеко от города.

Фото: Bellingcat

Центр журналистских раскрытий заявил, что это часть плана россиян по созданию водяных барьеров для украинского противонаступления.

Что известно об украинском контрнаступлении

4 июня на южном фронте Украины началось контрнаступление ВСУ, продолжившее серию наступательных акций под Бахмутом и на Белгородщине.

11 июня ВСУ заявили об освобождении населенных пунктов Благодатное, Нескучное и Макаровка у границы Донбасса и Запорожья. Утром 12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила , что государственный флаг снова развевается над Сторожевым в Донецкой области.

24 июня Силы обороны Украины официально подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.

26 июня Анна Маляр сообщила, что за неделю ВСУ продвинулись от 1 до 2 км на восточных направлениях фронта. За время наступления на юге ВСУ уволили 130 квадратных километров. В этот же день Силы обороны вернули под контроль Украины село Ровнополь Донецкой области.

Впоследствии министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил , что в рамках летней кампании контрнаступления Украина уже освободила больше территории, чем Россия захватила за все зимнее наступление.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил , что уже освобожденные ВСУ населенные пункты не были "главным событием" - это лишь вступление к большому контрнаступлению.

Россия
военные силы Украины
оккупированные территории
Запорожская область
наступление ВСУ
Контрнаступление ЗСУ
Читайте также:
Олег Дунда
28 июня, 2023 среда
Если в Красноярске появится несколькотысячное бандформирование, которое захватит власть, – Москва этому не помешает, – нардеп Дунда
Олександр Лукашенко
28 июня, 2023 среда
ISW ответил, как Лукашенко может использовать ЧВК Вагнера
Карта бойових дій_2106
28 июня, 2023 среда
Когда занимаем окопы на Запорожском направлении, словно из-под земли вылезают россияне и начинается бой, - боец "Легиона Свободы" Денисов
Киев
+18°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.75
    Покупка 36.75
    Продажа 37.48
  • EUR
    Покупка 40.34
    Продажа 41.24
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
29 июня
14:19
После мятежа вагнеровцев в РФ заблокировали работу "фабрики троллей" Пригожина
14:14
Евросоюз разрабатывает долгосрочные гарантии безопасности для Украины, - FT
14:05
OPINION
У Лукашенко больше оснований для страха, чем у Путина
13:59
Рада приняла законопроект, упрощающий условия производства крафтового алкоголя
13:59
Требуют выкуп за освобождение: оккупанты арестовали около сотни предпринимателей в Нижних Сирогозах на Херсонщине
13:53
В Украине ожидаются дожди со штормовыми порывами: прогноз погоды на 30 июня от Натальи Диденко
13:40
Россия не может "узаконить" свои фейковые спортивные федерации на временно оккупированных территориях
13:36
Сергей Наев
"Враг атакует с непонятной настойчивостью": Наев призвал жителей приграничья Сумщины эвакуироваться
13:34
Украинский стартап FarmFleet привлек $550 тыс. инвестиций
13:20
НАТО
"Пора внести ясность относительно членства Украины в НАТО": Кулеба поговорил со Столтенбергом
13:13
Эксклюзив
Путинское окружение напугано действиями Пригожина, - депутат Европарламента
13:09
Рада поддержала внедрение электронных акцизных марок
13:05
Investigate Europe: Западные трейдеры перемещают по морю подсанкционную российскую нефть - экологические риски растут
12:58
Верховная Рада расширила перечень лиц, подлежащих мобилизации
12:57
В Украине ликвидировали Укроборонпром. Создана новая структура
12:39
Михаил Саакашвили
ЕСПЧ отклонил иск Саакашвили против Украины о лишении гражданства
12:38
После убийства подростков в Бердянске оккупанты усилили давление на детей в Запорожье, - Федоров
12:22
"Не имеем права вернуться в "Украину 1.0": в Нафтогазе назвали основу послевоенного восстановления
12:12
Новый сезон "Ведьмака" уже на Netflix. Какие еще новинки ожидаются
12:08
OPINION
Зеленский хочет запретить украинский язык в кинопрокате?
12:00
Еврокомиссар заявил о проблемах со сбором доказательств причастности РФ к подрыву Каховской ГЭС
11:54
Гуменюк: повреждение Чонгарского моста — предпосылка для приближения позитивных новостей
11:45
Маркетинг-директор FILM.UA рассказала об актуальных трендах украинской аудиовизуальной индустрии
11:27
Из-за непогоды без света остались 90 населенных пунктов в трех областях Украины: ситуация в энергосистеме
11:16
Четверо украинских писателей попали в длинный список премии Angelus-2023
11:12
В Мелитополе раздались взрывы: есть попадания по военной базе россиян и депо, - Федоров
11:05
Укрпочта
Укрпочта с 1 июля меняет график работы отделений и будет работать в выходные
10:55
Обзор
Путину сложно наказать союзников Пригожина, в Беларуси зафиксировали вероятное месторасположение вагнеровцев. Акценты мировых СМИ 29 июня
10:52
Эксклюзив
Авторитет Путина в армии РФ приближается к нулю, - эксперт по национальной безопасности Варченко
10:50
Армия РФ за сутки атаковала 9 областей Украины: 7 погибших, 6 раненых. Ситуация в регионах
10:45
Россияне вывели в Черное море носитель "калибров"
10:40
Корректировал новый удар по аэродромам в Кировоградской области: СБУ задержала российского приспешника
10:33
Инфографика
курс доллара
Курс валют на 29 июня: что с ценами в банках и обменниках
10:26
Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху объяснил, почему не предоставит Украине "Железный купол" для защиты неба
10:18
Perseverance
Марсоход NASA установил новый рекорд по производству кислорода на Красной планете
10:13
Начаты масштабные учения на случай возможного теракта на ЗАЭС: задействованы экстренные службы в 4 областях
10:13
Опрос: 78% украинцев имеют родных или друзей, раненых или погибших во время полномасштабной войны
10:04
OPINION
Не искать "большую Украину"
09:58
Обновлено
СБУ задержала агента РФ, скорректировавшего ракетный удар по Краматорску 27 июня
09:52
Потеря самолета Ил-22M подорвет способность командиров РФ координировать военных в периоды интенсивных операций, - разведка Британии
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV