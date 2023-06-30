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Оккупанты постепенно покидают ЗАЭС, а персонал получил приказ в любой аварийной ситуации обвинять Украину, - ГУР

30 июня, 2023 пятница
09:34
Война с Россией

ГУР сообщает, что оккупанты постепенно покидают ЗАЭС, рекомендации об эвакуации получили также украинские работники, подписавшие контракт с Росатомом. Кроме того, персонал получил приказ в любой аварийной ситуации винить Украину

Об этом пишет Главное управление разведки .

"Оккупанты уменьшают присутствие на территории ЗАЭС", - говорится в заявлении разведки.

Так, одними из первых со станции уехали трое сотрудников Росатома, руководивших действиями россиян на энергообъекте. По данным разведки, на территории станции и в Энергодаре количество российских патрулей тоже уменьшилось.

Украинский персонал, подписавший контракт с Росатомом, получил рекомендацию эвакуироваться до 5 июля. Отмечается, что желательное направление эвакуации – временно оккупированный Крым.

На сегодняшний день известно об отъезде на полуостров начальницы юридического отдела Манцуровой, главного инспектора Штатского и заместителя станции по обеспечению Губарева.

"Персоналу, который остается на станции, дано указание "в случае любых аварийных ситуаций обвинять Украину", - говорится в сообщении.

Ситуация на ЗАЭС

Россияне оккупировали Запорожскую АЭС в конце февраля 2022 года. С тех пор там постоянно находится личный состав и военная техника, которую захватчики хранят в машинных залах и иногда выводят на позиции для обстрела территорий Никопольского района Днепропетровской области, расположенных по ту сторону Каховского водохранилища.

На станции работает мониторинговая миссия МАГАТЭ, которая должна следить за тем, чтобы АЭС не использовали в качестве военной базы, не атаковали станцию и не вели огонь с нее, а также не прерывали внешние источники электроснабжения. Однако обесточивание на АЭС происходит постоянно. Еще с прошлого года оккупанты начали завозить на ЗАЭС взрывчатку.

О том, что россияне разместили в помещении турбинного отделения четвертого энергоблока оккупированной Запорожской АЭС взрывчатку, стало известно в мае 2023 года. Также оккупанты почти полностью уничтожили систему аварийной готовности и реагирования на атомной станции.

22 июня гендиректор МАГАТЭ Гросси после посещения ЗАЭС сказал , что обстановка там крайне нестабильна. В этот же день президент Владимир Зеленский заявил , что разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на временно оккупированной ЗАЭС, который повлечет за собой выброс радиации. 

Позже руководитель главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Россия завершила подготовку к теракту на Запорожской атомной электростанции.

29 июня в Украине стартовали масштабные учения на случай возможного теракта на Запорожской АЭС. Экстренные службы будут отрабатывать алгоритм действий в 4 областях.

Запорожье
оккупированные территории
ГУР
Запорожская область
Запорожская АЕС
Энергодар
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