Оккупанты поставили крымских политзаключенных на учет как "склонных к нападению"
Правозащитника Эмир-Усеина Куку и других политзаключенных Крыма поставили на профоучет за убийства сотрудника Управления федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) в другой колонии
Об этом сообщается на странице в Facebook общественной организации "Крымская солидарность".
Отмечается, что правозащитник Эмир-Усеина Куку, который отбывает наказание за 205.5 статьи УК РФ в ИК-16 Салавата, был поставлен на профилактический учет, как склонен к нападению на сотрудников исправительного учреждения.
"Причиной стал инцидент в Курганской колонии, где заключен убил представителя УФСИН", - сказала жена осужденного Мерьем Куку.
Во время звонка из колонии по "Зонателекому" Эмир-Усеин Куку рассказал своей жене, что администрация ИК-16 в Салават признала его "склонным к нападению на сотрудников тюрьмы".
При этом ему сообщили, что претензий к нему не имеют, а просто выполняют распоряжение руководства УФСИН, которое после убийства в курганской колонии приняло ставить на профилактический учет всех осужденных за 205.5 статьи.
«В настоящее профоучет поставили всех крымских мусульман, находящихся в колонии № 16", - сообщила Мерьем.
Правозащитник опасается, что за этим решением может последовать реальная провокация с нападением на сотрудников колонии, а также новая судимость.
"Кроме этого профоблик может быть основанием для перевода заключенного в СУС (строгие условия содержания) или ЕПКТ (единое помещение камерного типа). Таких осужденных конвоируют с усиленной охраной, они лишаются шансов на досрочное освобождение и смягчение условий отбывания наказания", - говорится на странице организации.
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