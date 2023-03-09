Оккупанты после ночных обстрелов пропустили на ЗАЭС не весь персонал, - мэр Энергодара

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Оккупанты продолжают давить на персонал Запорожской АЭС. Сегодня, 9 марта, после ночных обстрелов и повреждения последней линии питания захватчики разрешили выйти на работу только оперативному персоналу, а весь остальной персонал не пропустили через проходную станцию, поэтому люди вернулись в город-спутник. Есть определенное количество персонала ЗАЭС, постоянно находящегося на круглосуточном дежурстве. И оккупанты пропускали только оперативный персонал, чтобы обеспечить ликвидацию последствий ночной атаки", - рассказал городской голова Энергодара.

Дмитрий Орлов добавил, что в Энергодаре были кратковременные перебои с электроснабжением, сейчас более или менее электричество восстановлено, водоснабжение в городе есть.