Оккупанты пошли на штурм Херсона
Государственная служба специальной связи и защиты информации заявила о начале штурма Херсона российскими войсками
Об этом говорится в сообщении ведомства в Телеграмме.
Рассказывают, что, по информации очевидцев, враг начал наступление со стороны аэропорта в Николаевское шоссе и кольца у хладокомбината.
Ранее Херсонская ОГА сообщала, что скопление российских войск наблюдается вблизи Шуменского микрорайона. Кроме того, россияне перекрыли улицу Ивана Богуна-Лавренева, на Нефтяников перекрыли дорогу, ведущую на кладбище Геологов, и остановились в районе спуска на Камышаны. Там стоит блокпост захватчиков.
До появления сообщений о штурме, около полуночи мэр Херсона Игорь Колыхаев сообщил, что российская армия установила блокпосты на въездах в город.
- Напомним, Государственная служба специальной связи и защиты информации сообщает , что из-за боевых действий в определенных местах может теряться мобильная или интернет связь, также сейчас фиксируются большие нагрузки на сети.
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