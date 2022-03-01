Оккупанты пошли на штурм Херсона

Об этом говорится в сообщении ведомства в Телеграмме.

Рассказывают, что, по информации очевидцев, враг начал наступление со стороны аэропорта в Николаевское шоссе и кольца у хладокомбината.

Ранее Херсонская ОГА сообщала, что скопление российских войск наблюдается вблизи Шуменского микрорайона. Кроме того, россияне перекрыли улицу Ивана Богуна-Лавренева, на Нефтяников перекрыли дорогу, ведущую на кладбище Геологов, и остановились в районе спуска на Камышаны. Там стоит блокпост захватчиков.

До появления сообщений о штурме, около полуночи мэр Херсона Игорь Колыхаев сообщил, что российская армия установила блокпосты на въездах в город.

Напомним, Государственная служба специальной связи и защиты информации сообщает , что из-за боевых действий в определенных местах может теряться мобильная или интернет связь, также сейчас фиксируются большие нагрузки на сети.

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