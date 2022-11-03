Оккупанты попытаются подключить ЗАЭС к оккупированным Крыму и Донбассу, – Энергоатом

Об этом сообщила пресс-служба "Энергоатома"

"Вчерашние обстрелы и повреждение двух последних высоковольтных линий связи временно оккупированной Запорожской АЭС с энергосистемой Украины является очередной попыткой рашистов переподключить атомную станцию к российской энергосистеме", - говорится в сообщении.

В Энергоатоме отметили, что в ближайшее время оккупанты будут пытаться отремонтировать и подключить линии связи ЗАЭС в направлении временно оккупированных Крыма и Донбасса.

Оккупанты возводят неизвестное сооружение возле хранилища отработанного ядерного топлива ЗАЭС.

Российские войска спровоцировали на Запорожской атомной электростанции экологическую катастрофу, погибнуть может около тысячи тонн рыбы.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb