Оккупанты попытаются подключить ЗАЭС к оккупированным Крыму и Донбассу, – Энергоатом
Оккупанты попытаются подключить Запорожскую АЭС к временно оккупированным Крыму и Донбассу
Об этом сообщила пресс-служба "Энергоатома"
"Вчерашние обстрелы и повреждение двух последних высоковольтных линий связи временно оккупированной Запорожской АЭС с энергосистемой Украины является очередной попыткой рашистов переподключить атомную станцию к российской энергосистеме", - говорится в сообщении.
В Энергоатоме отметили, что в ближайшее время оккупанты будут пытаться отремонтировать и подключить линии связи ЗАЭС в направлении временно оккупированных Крыма и Донбасса.
- Оккупанты возводят неизвестное сооружение возле хранилища отработанного ядерного топлива ЗАЭС.
- Российские войска спровоцировали на Запорожской атомной электростанции экологическую катастрофу, погибнуть может около тысячи тонн рыбы.
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