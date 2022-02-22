В результате обстрела в Счастье загорелся трансформатор, свет снова исчез
В городе Счастье в Луганской области, который 21 февраля остался без света из-за обстрелов, на два часа возобновили электроснабжение, после чего в результате обстрела трансформатора снова исчез свет
Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай .
"Боевики попали в жилой дом в Счастье. В течение суток обстрелы не утихают. По адресу Донецка, 20 - попадание, жертв нет", - написал он.
По словам Сергея Гайдая, сейчас ждут прекращения обстрела, чтобы обследовать дом и эвакуировать оставшихся в доме.
"Очень тяжело ликвидировать последствия, ведь готовят без остановки", - подчеркнул глава Луганской ОГА.
Военно-гражданская администрация Счастья сообщила о возобновлении электроснабжения в Facebook примерно в 10:50 утра, позже информацию подтвердил Сергей Гайдай.
ГСЧС Украины отметила, что через два часа после возобновления электроснабжения Луганская ТЭС снова попала под обстрел. На станции загорелся один из трансформаторов, и свет снова исчез.
"На тушение пожара трансформаторов на территории ТЭС города Счастья направлено 12 единиц техники, которая в настоящее время сосредоточена на подъезде к Счастью и будет направлена после прекращения обстрелов", - добавили в службе.
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