Оккупанты попали в объект гражданской инфраструктуры в Запорожье

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в телеграмм.

Он утверждает, что жители Запорожья поутру слышали мощный взрыв.

"Это российские террористы снова стреляют по мирным объектам. В этот раз они попали в объект гражданской инфраструктуры одного из поселков Запорожского района", - пишет Куртев.

Попадание в областной центр не зафиксировано.

Ранее о ракетном ударе по пригороду Запорожья сообщил председатель ОВА Александр Старух.

"Русские ублюдки снова попали ракетой в пригород Запорожья. Обстоятельства инцидента выясняются. Берегите себя!" - сказал Старух.

Около 21:00 24 ноября в окрестностях Запорожья раздались взрывы, глава ОВА информировал , что ракеты попали рядом с больницей.

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