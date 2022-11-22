Об этом информирует "Общественное" со ссылкой на начальника гражданской защиты Херсонского горсовета Александра Лещенко.

"22 ноября по состоянию на 15:30 российские оккупанты попали в 12 мест в Херсоне. Три человека погибли", - рассказал Лещенко.

Ранее председатель ОВА Ярослав Янушевич в эфире общенационального марафона сообщил, по состоянию на утро 22 ноября, о двух погибших и семи раненых в результате обстрелов российскими войсками в Херсоне: 61-летняя женщина, получившая взрывную черепно-мозговую травму и ранение обеих голеней и 37 лет с травмой шеи и повреждением сосудов. Он стоял на балконе, когда снаряд попал в квартиру.

Кафиры днем 21 ноября обстреляли гражданскую инфраструктуру Херсона, есть погибший.

9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что российские войска отходят на левый берег Херсонской области.

ВСУ 11 ноября вошли в Херсон после 8 месяцев оккупации города российской армией.

21 ноября российские оккупанты попали в квартиру в недавно освободившемся Херсоне.

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко высказался по поводу попадания российского снаряда в квартиру в Херсоне.

Пресс-офицер комендатуры обороны Херсона Дмитрий Плетенчук сообщил, что обстрелы Херсона все больше напоминают удары по Николаеву.

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