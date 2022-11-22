Оккупанты попали в 12 мест в Херсоне: три человека погибли
Сегодня, 22 ноября, в ранее деоккупированном Херсоне в результате обстрела города российской армией погибли три человека. Рашисты попали в 12 мест
Об этом информирует "Общественное" со ссылкой на начальника гражданской защиты Херсонского горсовета Александра Лещенко.
"22 ноября по состоянию на 15:30 российские оккупанты попали в 12 мест в Херсоне. Три человека погибли", - рассказал Лещенко.
Ранее председатель ОВА Ярослав Янушевич в эфире общенационального марафона сообщил, по состоянию на утро 22 ноября, о двух погибших и семи раненых в результате обстрелов российскими войсками в Херсоне: 61-летняя женщина, получившая взрывную черепно-мозговую травму и ранение обеих голеней и 37 лет с травмой шеи и повреждением сосудов. Он стоял на балконе, когда снаряд попал в квартиру.
- Кафиры днем 21 ноября обстреляли гражданскую инфраструктуру Херсона, есть погибший.
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- 21 ноября российские оккупанты попали в квартиру в недавно освободившемся Херсоне.
- Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко высказался по поводу попадания российского снаряда в квартиру в Херсоне.
- Пресс-офицер комендатуры обороны Херсона Дмитрий Плетенчук сообщил, что обстрелы Херсона все больше напоминают удары по Николаеву.
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