Оккупанты попали ракетой в жилой дом в Краматорске: по меньшей мере 2 погибших и 7 раненых
Вечером в пятницу, 1 февраля, российские оккупанты ракетным ударом разрушили жилой дом в Краматорске - есть жертвы и ранены
Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.
"Два часа назад российские оккупанты ударили ракетой по жилому дому, расположенному в центре города, и полностью его разрушили", - говорится в сообщении.
На месте работают спасатели, правоохранители и коммунальные службы – разбирают завалы уничтоженного дома. Вероятно, под ними могут быть люди.
Глава ОВА сообщил, что пока известно о по меньшей мере двух погибших и семеро раненых.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.84
Покупка 39.84Продажа 40.53
-
EUR
Покупка 42.59Продажа 43.57
- Актуальное
- Важное