Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

"Два часа назад российские оккупанты ударили ракетой по жилому дому, расположенному в центре города, и полностью его разрушили", - говорится в сообщении.

На месте работают спасатели, правоохранители и коммунальные службы – разбирают завалы уничтоженного дома. Вероятно, под ними могут быть люди.

Глава ОВА сообщил, что пока известно о по меньшей мере двух погибших и семеро раненых.

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