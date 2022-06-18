Оккупанты понесли потери на Донетчине и имеют частичный успех на Луганщине, - Генштаб ВСУ
В Донецкой области, в районе Краснополья, российская армия пыталась провести разведку боем и понесла потери. Вражеские подразделения пытаются закрепиться в Метелкино, в Луганской области
Об этом идет речь в оперативной информации от Генштаба ВСУ.
В районе Краснополья Донецкой области украинские воины нанесли врагу значительные потери, когда тот пытался провести разведку боем. На Лиманском направлении оккупанты применили артиллерию недалеко от Маяков.
Российские подразделения пытались вести штурмовые действия с целью установления полного контроля над городом Северодонецк. В Генштабе сообщили, что враг успеха не имел. Также оккупанты обстреливали населенные пункты на Северодонецком направлении. ВСУ отразили штурм в направлении Сиротиного. В результате огневого поражения и штурмовых действий противник имеет частичный успех в населенном пункте Метелкино, пытается закрепиться.
На Слобожанском направлении противник удерживает оборону ранее занятых рубежей и пытается не допустить продвижения подразделений ВСУ в направлении государственной границы Украины. На Харьковском направлении враг обстреливал населенные пункты Дементиевка, Печенеги, Коробочкино, Байрак, Верхний Салтов, Харьков, Капитоловка и Циркуны. Также захватчики обстреливали Славянское направление и пытались создать благоприятные условия для наступления в направлении Изюм – Славянск.
На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник продолжает систематические обстрелы с целью предотвращения перегруппировки подразделений наших войск на другие направления. На Южнобужском и Таврическом направлениях враг также совершал обстреливаемую из артиллерии.
В Генштабе сообщили, что в акватории Черного и Азовского морей происходит перебазирование корабельно-катерного состава черноморского флота.
- С 24 февраля по 18 июня РФ потеряла в Украине 33 350 оккупантов, 1 465 танков, 216 самолетов и 14 судов.
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