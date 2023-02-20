Об этом сообщает "Энергоатом"

"На Запорожскую АЭС прибыла новая партия военных - более 600 мобилизованных и курсантов из РФ. Их разместили в бомбоубежище завода по нестандартному оборудованию (НСО), где они ждут переброски на донецкий участок фронта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на кровле пятого энергоблока оккупанты обустроили пулеметную позицию, а также разместили блокпосты у всех входов на чистые эстакады, через которые персонал из спецкорпусов попадает непосредственно в энергоблоки.



Вокруг энергоблоков и сухого хранилища отработанного ядерного топлива оккупанты продолжают возводить укрепления и строить военные постройки. Захватчики отказали в доступе к хранилищу и украинскому персоналу, и присутствующим на площадке ЗАЭС представителям МАГАТЭ.