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Оккупанты получили приказ: боец ВСУ о ситуации на Бахмутском направлении

2 октября, 2023 понедельник
15:50
Война с Россией

Сержант роты ударных БПЛА 92-й отдельной механизированной бригады Олесь Маляревич отметил, что оккупанты получили приказ вернуть утраченные позиции на Бахмутском направлении

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Оккупанты получили приказ вернуть утраченные позиции на Бахмутском направлении - это касается Андреевки и Клещиевки. Россияне пытаются это сделать, применяя весь имеющийся потенциал, но им ничего не удается. Сейчас там идут ожесточенные бои", - подчеркнул Маляревич.

По словам бойца, намерения украинских защитников неизменны.

"Мы двигаемся в сторону деоккупации Бахмута, и это сложная миссия. Иногда 10-50 метров освобожденной украинской земли от захватчиков за сутки – это тоже результат, который дается невероятными усилиями", – отметил Маляревич.

  • В течение суток на фронте российские военные пытались восстановить утраченное положение на пяти направлениях, но Силы обороны успешно отразили вражеские атаки и ликвидировали еще 510 оккупантов.
Новости
російська армія
военные силы Украины
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оккупированные территории
Бахмут
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наступление ВСУ
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