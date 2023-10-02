Оккупанты получили приказ: боец ВСУ о ситуации на Бахмутском направлении
Сержант роты ударных БПЛА 92-й отдельной механизированной бригады Олесь Маляревич отметил, что оккупанты получили приказ вернуть утраченные позиции на Бахмутском направлении
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Оккупанты получили приказ вернуть утраченные позиции на Бахмутском направлении - это касается Андреевки и Клещиевки. Россияне пытаются это сделать, применяя весь имеющийся потенциал, но им ничего не удается. Сейчас там идут ожесточенные бои", - подчеркнул Маляревич.
По словам бойца, намерения украинских защитников неизменны.
"Мы двигаемся в сторону деоккупации Бахмута, и это сложная миссия. Иногда 10-50 метров освобожденной украинской земли от захватчиков за сутки – это тоже результат, который дается невероятными усилиями", – отметил Маляревич.
- В течение суток на фронте российские военные пытались восстановить утраченное положение на пяти направлениях, но Силы обороны успешно отразили вражеские атаки и ликвидировали еще 510 оккупантов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.39 Покупка 37.39Продажа 38.09
- EUR Покупка 39.86Продажа 40.8
- Актуальное
- Важное