Оккупанты получили приказ: боец ВСУ о ситуации на Бахмутском направлении

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Оккупанты получили приказ вернуть утраченные позиции на Бахмутском направлении - это касается Андреевки и Клещиевки. Россияне пытаются это сделать, применяя весь имеющийся потенциал, но им ничего не удается. Сейчас там идут ожесточенные бои", - подчеркнул Маляревич.

По словам бойца, намерения украинских защитников неизменны.

"Мы двигаемся в сторону деоккупации Бахмута, и это сложная миссия. Иногда 10-50 метров освобожденной украинской земли от захватчиков за сутки – это тоже результат, который дается невероятными усилиями", – отметил Маляревич.