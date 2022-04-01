Оккупанты полностью вышли из Броварского района, - мэр Броваров
Российские военные полностью покинули Бровары Киевской области, однако блокпосты в городе не разбирают
Об этом заявил мэр Броваров Игорь Сапожко в эфире телемаратона .
"По Броварскому району, действительно, российские оккупанты покинули весь Броварской район. На сегодняшний день будет осуществляться определенная зачистка Вооруженными силами Украины" - отметил он.
По словам мэра, блокпосты в городе не разбирают, а переносят, и Бровары готовы к обороне.
"Очень многие вернулись в город, и сегодня мы видим начало работы малого и среднего бизнеса, открываются предприятия, открываются магазины, открываются павильоны… Если бы было опасно, мы бы предупреждали своих горожан", - заметил Игорь Сапожко.
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