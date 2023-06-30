Оккупанты полностью уничтожили растительность на острове Джарылгач, - ученый
Российские оккупанты уничтожили всю растительность на заповедном острове Джарылгач в Херсонской области
Об этом сообщил заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов.
"Оккупанты полностью сожгли Джарылгач", - написал Данилов.
Как отмечает Украинская правда, по словам ученого, в период с 28 по 29 июня в восточной части острова, где расположены основные лесные массивы, произошел пожар.
"Выглядит так, что там был очень мощный пожар, в результате которого погибли все зеленые насаждения в центральной и восточной части острова", – рассказал исследователь.
Он также отметил, что на острове преимущественно были искусственные насаждения и существовало лесничество.
"Там сложились достаточно уникальные ландшафты, что-то похожее было на Кинбурнской косе, которая тоже в значительной степени сгорела. В весенний период там будет травяной покров, но без вмешательства человека, Джарылгач превратится в песчаный остров, размываемый водой", - добавил он.
- Российские оккупанты обустроили остров Джарылгач Херсонской области под военный полигон, где проводят подготовку мобилизованных, в том числе со стрельбой артподразделений.
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