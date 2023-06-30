Об этом сообщил заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов.

"Оккупанты полностью сожгли Джарылгач", - написал Данилов.

Как отмечает Украинская правда, по словам ученого, в период с 28 по 29 июня в восточной части острова, где расположены основные лесные массивы, произошел пожар.

"Выглядит так, что там был очень мощный пожар, в результате которого погибли все зеленые насаждения в центральной и восточной части острова", – рассказал исследователь.

Он также отметил, что на острове преимущественно были искусственные насаждения и существовало лесничество.

"Там сложились достаточно уникальные ландшафты, что-то похожее было на Кинбурнской косе, которая тоже в значительной степени сгорела. В весенний период там будет травяной покров, но без вмешательства человека, Джарылгач превратится в песчаный остров, размываемый водой", - добавил он.