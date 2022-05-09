Оккупанты полностью разрушили скит Святогорской лавры в Донецкой области
Российские войска прицельными ударами уничтожили скит Свято-Успенской Святогорской Лавры Московского патриархата в Донецкой области
Об этом сообщил офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины Юрий Кочевенко на своей странице в Facebook.
"Русский мер пришел и прицельно раздолбил эту церковь, это не первый сюда был прилет. Они сознательно развалили собственную церковь, – говорит он. – Руина и смерть – это единственное, что несет "русский мир", даже тем, кто его ждал".
- Первые обстрелы Святогорской лавры оккупантами произошли еще в начале марта.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.34
Покупка 31.34Продажа 32.02
-
EUR
Покупка 32.92Продажа 33.78
- Актуальное
- Важное