Об этом сообщил офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины Юрий Кочевенко на своей странице в Facebook.

"Русский мер пришел и прицельно раздолбил эту церковь, это не первый сюда был прилет. Они сознательно развалили собственную церковь, – говорит он. – Руина и смерть – это единственное, что несет "русский мир", даже тем, кто его ждал".

Первые обстрелы Святогорской лавры оккупантами произошли еще в начале марта.

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