Оккупанты полностью покинули Кременную, но ВСУ еще не зашли, - Гайдай
Деоккупация Луганщины начнется с Кременной. Россияне полностью покинули город
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Масштабная деоккупация Луганщины начнется с Кременной и Сватового, россияне уже начали стягивать технику ближе к этим городам. Основной удар будет именно там. На сегодняшний день Кременная полностью пуста - росармия город покинула. Там развевается украинский флаг, который подняли партизаны", - рассказал глава Луганской. ОВА.
Он добавил, что схожая ситуация также в Старобельске.
"А вот в Сватово, рашисты сначала убежали, но через некоторое время вернулись" - заметил Гайдай.
Кроме того, из-за масштабного побега оккупантов и коллаборантов на оккупированных территориях дефицит топлива.
- Как мы уже писали, Луганская ОВА готовит планы действий после деоккупации территорий - первичного разминирования, фильтрационных мероприятий, формирования штабов восстановления инфраструктуры
- В Луганской области оккупанты перенесли псевдореферендум на неопределенный срок, - Гайдай
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