Оккупанты полностью покинули Кременную, но ВСУ еще не зашли, - Гайдай

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Масштабная деоккупация Луганщины начнется с Кременной и Сватового, россияне уже начали стягивать технику ближе к этим городам. Основной удар будет именно там. На сегодняшний день Кременная полностью пуста - росармия город покинула. Там развевается украинский флаг, который подняли партизаны", - рассказал глава Луганской. ОВА.

Он добавил, что схожая ситуация также в Старобельске.

"А вот в Сватово, рашисты сначала убежали, но через некоторое время вернулись" - заметил Гайдай.

Кроме того, из-за масштабного побега оккупантов и коллаборантов на оккупированных территориях дефицит топлива.

Как мы уже писали, Луганская ОВА готовит планы действий после деоккупации территорий - первичного разминирования, фильтрационных мероприятий, формирования штабов восстановления инфраструктуры

В Луганской области оккупанты перенесли псевдореферендум на неопределенный срок, - Гайдай