Оккупанты покинули Змеиный, на острове пожар
Российские захватчики ночью, 30 июня, спешно эвакуировались с острова Змеиного. Известно, что сейчас там пожар, раздаются взрывы
Об этом сообщает в фейсбуке Оперативное командование "Юг" .
"В течение ночи в результате удачно проведенного очередного этапа военной операции с нанесением огневых ударов нашими ракетными и артиллерийскими подразделениями по острову Змеиный противник спешно эвакуировал остатки гарнизона двумя скоростными катерами и, вероятно, покинул остров", - говорится в сообщении.
Сейчас на острове Змеиный пожар, раздаются взрывы. Детали сообщат позже.
РосСМИ подтверждают о выводе своей армии с острова, эвакуацию называют "шагом доброй воли".
"Сегодня как шаг доброй воли российские военные завершили выполнение задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон", - говорится в сообщении.
Заявление Москвы прокомментировал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
"На России говорят о якобы выводе войск с острова Змеиный и представляют это как "жест доброй воли". Мол, Россия так не препятствует гуманитарным коридорам для вывоза украинского зерна. Но все это - сплошной фейк", - сказал Ермак.
Он подчеркнул, что на самом деле россияне не покинули Змеиный добровольно, их выбили с острова ВСУ. Кроме того, как отмечает Ермак, РФ продолжает обстреливать склады с украинским зерном – утром армия России обстреляла склад на Днепропетровщине.
"Россия продолжает провоцировать продовольственный кризис и лгать. Они по-прежнему блокируют наши порты и уничтожают зерно. Им нужен мировой Голодомор", - добавил руководитель Офиса президента.
- Операция Вооруженных сил Украины против оккупационных войск на острове Змеиный продолжается . Украинские защитники поразили еще один вражеский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь – С1".
- 27 июня Украина нанесла 10 точечных ударов по острову Змеиный и уничтожила еще один зенитно-пушечный ракетный комплекс.
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