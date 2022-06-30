Об этом сообщает в фейсбуке Оперативное командование "Юг" .

"В течение ночи в результате удачно проведенного очередного этапа военной операции с нанесением огневых ударов нашими ракетными и артиллерийскими подразделениями по острову Змеиный противник спешно эвакуировал остатки гарнизона двумя скоростными катерами и, вероятно, покинул остров", - говорится в сообщении.

Сейчас на острове Змеиный пожар, раздаются взрывы. Детали сообщат позже.

РосСМИ подтверждают о выводе своей армии с острова, эвакуацию называют "шагом доброй воли".

"Сегодня как шаг доброй воли российские военные завершили выполнение задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон", - говорится в сообщении.

Заявление Москвы прокомментировал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"На России говорят о якобы выводе войск с острова Змеиный и представляют это как "жест доброй воли". Мол, Россия так не препятствует гуманитарным коридорам для вывоза украинского зерна. Но все это - сплошной фейк", - сказал Ермак.

Он подчеркнул, что на самом деле россияне не покинули Змеиный добровольно, их выбили с острова ВСУ. Кроме того, как отмечает Ермак, РФ продолжает обстреливать склады с украинским зерном – утром армия России обстреляла склад на Днепропетровщине.

"Россия продолжает провоцировать продовольственный кризис и лгать. Они по-прежнему блокируют наши порты и уничтожают зерно. Им нужен мировой Голодомор", - добавил руководитель Офиса президента.

Операция Вооруженных сил Украины против оккупационных войск на острове Змеиный продолжается . Украинские защитники поразили еще один вражеский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь – С1".

27 июня Украина нанесла 10 точечных ударов по острову Змеиный и уничтожила еще один зенитно-пушечный ракетный комплекс.

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