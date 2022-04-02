Оккупанты похитили заместителя председателя громады в Сумской области
Российские оккупанты в Сумской области похитили заместителя главы Новослободской объединенной территориальной общины Алексея Шибаева
Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
По его словам, Шибаев находится в плену российских военных с 1 апреля 2022 года. Задержан мужчина, когда тот сопровождал гуманитарный груз.
"Его схватили на вражеском блокпосту возле села Пересепки... Алексей сопровождал гуманитарный груз", – говорится в сообщении.
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