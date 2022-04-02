Оккупанты похитили заместителя председателя громады в Сумской области

Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

По его словам, Шибаев находится в плену российских военных с 1 апреля 2022 года. Задержан мужчина, когда тот сопровождал гуманитарный груз.

"Его схватили на вражеском блокпосту возле села Пересепки... Алексей сопровождал гуманитарный груз", – говорится в сообщении.

В субботу, 2 апреля, стало известно, что в Херсонской области российские военные похитили городского голову Таврического Николая Ризака.

В Мелитополе 1 апреля оккупанты похитили трех директоров школ и "приняли" обучать детей в городе по российским программам.