Оккупанты похитили секретаря горсовета на Херсонщине Виктора Сироту
В Херсонской области российские захватчики похитили секретаря горсовета Олешек Виктора Сироту
Об этом в соцсети сообщил городской глава Евгений Рыщук.
"Вечером мне позвонили по телефону, сказали, что оккупанты забрали секретаря горсовета Виктора Сироту. Будем надеяться, что с ним ничего страшного не случится. Очень надеемся!"
Он – порядочный, серьезный человек и не дай Бог, чтобы с ним что-нибудь случилось!", – сказал Рыщук.
Кроме того, он добавил, что есть попытки дальнейшей оккупации и русификации общины. По словам Евгения Рыщука, захватчики пытаются внедрить на Херсонщине схему, испытанную в ОРДЛО.
"Я езжу и вижу, сколько Украине поступает оружие, поэтому победа все равно будет за нами. Единственное, что вряд ли это произойдет завтра. Поэтому нам нужно все это пережить и вытерпеть", – сказал в обращении городской голова Олешок.
- Напомним, в Запорожской области оккупанты вторично похитили поселкового главу Кирилловки Ивана Малеева.
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