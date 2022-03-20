Оккупанты похитили первого заместителя городского головы Энергодара
Оккупанты, не добившиеся от городских властей никакого сотрудничества, похитили первого заместителя городского головы Ивана Самойдюка
Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.
Пока неизвестно, в каком состоянии он находится. На связь не выходит со вчерашнего дня. А уже сегодня, 20 марта, в мэрии получили подтвержденную информацию о том, что его угнали кафиры.
"Оккупанты также начали физическое, психологическое давление на активных в своей публичной деятельности жителей Энергодара. Продолжают разыскивать тех энергодарцев, в принципиальной позиции которых видят для себя угрозу. Просим депутатов, активистов и публичных энергодарцев сейчас соблюдать максимальную осторожность. Не отвечайте на незнакомые телефоны, не рассказывайте никому о своем фактическом местонахождении", – говорится в сообщении.
Граждан Энергодара просят сейчас максимально объединиться и в 14:00 прийти в здание городского совета, чтобы заявить о своем категорическом несогласии по похищению и содержанию в неволе граждан Украины.
- Ранее сообщалось, что освобожденный из российского плена городской голова Мелитополя Иван Федоров записал первое видеообращение. Он поблагодарил всех мелитопольцев и президента за ежедневную борьбу.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30
-
EUR
Покупка 32.51Продажа 33.39
- Актуальное
- Важное