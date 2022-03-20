Оккупанты похитили первого заместителя городского головы Энергодара

Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.



Пока неизвестно, в каком состоянии он находится. На связь не выходит со вчерашнего дня. А уже сегодня, 20 марта, в мэрии получили подтвержденную информацию о том, что его угнали кафиры.



"Оккупанты также начали физическое, психологическое давление на активных в своей публичной деятельности жителей Энергодара. Продолжают разыскивать тех энергодарцев, в принципиальной позиции которых видят для себя угрозу. Просим депутатов, активистов и публичных энергодарцев сейчас соблюдать максимальную осторожность. Не отвечайте на незнакомые телефоны, не рассказывайте никому о своем фактическом местонахождении", – говорится в сообщении.



Граждан Энергодара просят сейчас максимально объединиться и в 14:00 прийти в здание городского совета, чтобы заявить о своем категорическом несогласии по похищению и содержанию в неволе граждан Украины.

Ранее сообщалось, что освобожденный из российского плена городской голова Мелитополя Иван Федоров записал первое видеообращение. Он поблагодарил всех мелитопольцев и президента за ежедневную борьбу.