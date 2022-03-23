Оккупанты похитили отца директора сайта "РИА-Мелитополь" Светланы Зализецкой

Об этом Железецкая сообщила в комментарии Общественному.



Стало известно, что 23 марта оккупанты ворвались в дом директора "РИА-Мелитополь", забрали отца журналистки и увезли в неизвестном направлении.



"У моего отца был инсульт, у мамы обширный инфаркт с остановкой сердца, я не знаю, как они это переживут. Они передали маме, что вернут отца только после того, как я приду к ним", - сообщила Светлана Зализецкая.



По предварительной информации, журналистка покинула Мелитополь после того, как коллаборационистка Галина Данильченко предложила Железецкой сотрудничать с оккупантами, а через несколько дней провозгласила себя "исполняющей обязанности мэра" города.

Состояние и место нахождения отца журналистки неизвестно.



Общественное сообщает, что Железецкая уже обратилась в главное управление Национальной полиции в Запорожской области и ждет ответа.



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