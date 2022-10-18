Оккупанты похитили двух работников ЗАЭС, – Энергоатом

Об этом сообщила пресс-служба Энергоатома.

Сейчас об их местонахождении и состоянии ничего не известно.

Согласно информации, речь идет о начальнике службы информационных технологий Запорожской АЭС Олеге Костюкове и помощнике генерального директора станции Олеге Ошеке.

Компания обратилась к генеральному директору Международного агентства по атомной энергетике Рафаэлю Гросси и мировому сообществу с призывом задействовать все возможные меры по освобождению работников ЗАЭС из плена и содействовать их возвращению к исполнению служебных обязанностей.

15 сентября в МАГАТЭ приняли резолюцию с требованием к России вывести войска из ЗАЭС .

26 сентября МАГАТЭначало переговоры о зоне безопасности вокруг ЗАЭС.

30 сентября Bloomberg со ссылкой на слова представителя Украины при международных организациях в Вене Евгения Цымбалюка сообщил, что кафиры заставляют украинский персонал ЗАЭС подписывать контракты с Росатомом , чтобы и дальше работать на станции.

Бывший руководитель Госинспекции ядерного регулирования заявил , что на временно оккупированной Запорожской АЭС решители заминировали первый и второй атомные энергоблоки.

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