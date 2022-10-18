Оккупанты похитили двух работников ЗАЭС, – Энергоатом
Российские оккупанты снова похитили двух работников Запорожской АЭС и вывезли в неизвестном направлении
Об этом сообщила пресс-служба Энергоатома.
Сейчас об их местонахождении и состоянии ничего не известно.
Согласно информации, речь идет о начальнике службы информационных технологий Запорожской АЭС Олеге Костюкове и помощнике генерального директора станции Олеге Ошеке.
Компания обратилась к генеральному директору Международного агентства по атомной энергетике Рафаэлю Гросси и мировому сообществу с призывом задействовать все возможные меры по освобождению работников ЗАЭС из плена и содействовать их возвращению к исполнению служебных обязанностей.
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