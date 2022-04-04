Оккупанты похитили четырех участников митинга за Украину в Каховке
В Каховке Херсонской области во время митинга за Украину армия РФ похитила не менее четырех человек
Об этом сообщает Каховская городская территориальная громадав Facebook.
Согласно сообщениям, захватчики задержали Игоря Бахура, 1983 г.р.; Елену Бубнову, 1990 г.р.; Юрия Гедзика, 1974 г.р.; Анатолия Качиньского, 1985 г.р.
Их местонахождение пока неизвестно.
- Напомним, россияне "назначили" оккупационную администрацию в Каховке.
- 3 апреля в Каховке Херсонской области россияне обстреляли людей , вышедших на проукраинский митинг.
- На мирном митинге в Каховке Херсонской области оккупанты ранили двух человек .
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