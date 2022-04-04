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Оккупанты похитили четырех участников митинга за Украину в Каховке

4 апреля, 2022 понедельник
01:50

В Каховке Херсонской области во время митинга за Украину армия РФ похитила не менее четырех человек

Об этом сообщает Каховская городская территориальная громадав Facebook.

Согласно сообщениям, захватчики задержали Игоря Бахура, 1983 г.р.; Елену Бубнову, 1990 г.р.; Юрия Гедзика, 1974 г.р.; Анатолия Качиньского, 1985 г.р.

Их местонахождение пока неизвестно.

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Каховка
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