Оккупанты похитили бойлер из дома Усика из-под Киева
В прошлом году российские террористы-мародеры ограбили дом украинского боксера Александра Усика в Ворзеле
Об этом сообщает "Чемпион ".
Жена боксера Екатерина Усик призналась, что российские оккупанты значительно испортили состояние их дома в Ворзеле.
"Из нашего дома орки украли бойлер. Генератор остался чудом - орки его вытащили, но им не хватило клепки в голове его включить. Подумали, что он сломан и оставили, когда бежали оттуда. Сейчас там живет украинская семья с маленьким ребенком, который из-за войны потеряла свое жилье - в их многоэтажку в Ирпене попал снаряд. Глава семьи сначала занимался восстановлением нашего дома, а потом мы с Саней предоставили его семье возможность пока пожить там. Недавно навестила их. Молодая пара, ребенку полтора года", - рассказала Екатерина Усик.
- В апреле 2022 года Екатерина Усик заявила, что получала угрозы из-за украинской символики, когда жила в оккупированном Крыму.
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