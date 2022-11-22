Оккупанты похитили более 700 мелитопольцев, более сотни до сих пор в плену, - мэр
Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что с начала оккупации захватчики похитили из города более 700 человек, только с начала ноября исчезли шесть мужчин
Об этом он заявил изданию "Радио Свобода".
Федоров также отметил, что в российском плену сейчас находятся более 100 человек.
"Видим очередные волны похищений. После каждой удачной попытки наших сил сопротивления ликвидировать оккупантов и коллаборантов, "рашисты" окружают районы и проводят обыски", - подчеркнул он.
Кроме того, по словам мэра Мелитополя, захватчики похищают людей, если найдут у них что-нибудь украинское - флаг, одежду с символикой и тому подобное. Также после похищения к людям применяют пытки.
- 22 ноября в эфире Эспрессо Иван Федоров сообщил, что жителей Мелитополя россияне забирают в плен и пытают электрическим током.
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