Оккупанты похитили более 700 мелитопольцев, более сотни до сих пор в плену, - мэр

Об этом он заявил изданию "Радио Свобода".

Федоров также отметил, что в российском плену сейчас находятся более 100 человек.

"Видим очередные волны похищений. После каждой удачной попытки наших сил сопротивления ликвидировать оккупантов и коллаборантов, "рашисты" окружают районы и проводят обыски", - подчеркнул он.

Кроме того, по словам мэра Мелитополя, захватчики похищают людей, если найдут у них что-нибудь украинское - флаг, одежду с символикой и тому подобное. Также после похищения к людям применяют пытки.

22 ноября в эфире Эспрессо Иван Федоров сообщил, что жителей Мелитополя россияне забирают в плен и пытают электрическим током.