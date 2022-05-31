Оккупанты похитили 34 корабля в порту Мариуполя, - советник мэра
Российские захватчики уже анонсировали "национализацию" судов, оставшихся в порту Мариуполя, таким образом официально уведомив о похищении
Об этом на телеграмм-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Оккупанты уже начали процесс переименования судов и смены флагов. Российские СМИ цитируют коллаборанта и самопровозглашенного руководителя так называемой ДНР Пушилина, заявившего, что часть кораблей переедет в юрисдикцию ДНР и теперь в квазиобразовании появится "собственный торговый флот".
Между тем, по информации Андрющенко, 2,5 тыс. тонн рулонной стали были загружены в Мариуполе на российское судно – груз отправился в порт Ростов-на-Дону.
- Напомним, из Мариуполя за сутки кафиры вывезли в "фильтрационный лагерь" 320 человек, в том числе 32 ребенка.
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