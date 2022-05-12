Оккупанты похитили 271 человека в захваченных районах Запорожской области, - председатель ОВА
На временно оккупированных территориях Запорожской области российские войска похитили 271 человека. Такие цифры зафиксировали с начала полномасштабного вторжения России в Украину
Об этом в телеграмм сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух.
"С начала войны по состоянию на 11 мая 2022 года на временно оккупированных территориях подтвержден 271 случай похищения людей", - написал он.
По его словам, в настоящее время продолжают находиться в заложниках 118 человек, освобождены – 153.
- 11 мая в Запорожье подразделения ПВО сбили российскую ракету, в результате чего она взорвалась над инфраструктурным объектом.
- Также Россия нанесла 18 ракетных ударов по частному сектору поселка Камышеваха в Запорожской области. Около 60 домов повреждены. Один человек погиб, еще трое ранены.
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