Об этом в телеграмм сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

"С начала войны по состоянию на 11 мая 2022 года на временно оккупированных территориях подтвержден 271 случай похищения людей", - написал он.

По его словам, в настоящее время продолжают находиться в заложниках 118 человек, освобождены – 153.

11 мая в Запорожье подразделения ПВО сбили российскую ракету, в результате чего она взорвалась над инфраструктурным объектом.

Также Россия нанесла 18 ракетных ударов по частному сектору поселка Камышеваха в Запорожской области. Около 60 домов повреждены. Один человек погиб, еще трое ранены.

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