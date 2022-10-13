Оккупанты похищают украинских детей и гонят на войну российских зэков - Генштаб
Представители частных военных компаний врага продолжают вербовать заключенных для войны на территории Украины
Агрессор продолжает сосредотачивать усилия на попытках реализации своих планов по выходу на административную границу Донецкой области, а также содержании захваченных районов Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей. Противник продолжает сопротивляться, подтягивает резервы, проводит мобилизацию. Об этом сообщили в вечернем обращении Генштаба ВСУ 13 октября.
Кроме того, российские оккупанты продолжают вывозить украинских детей с временно занятых территорий. Так, с начала октября, по имеющейся информации, из Херсона вывезено около 170 детей.
Представители частных военных компаний врага продолжают вербовать заключенных для войны на территории нашей страны. По имеющейся информации, 11-12 октября, в исправительной колонии №16 города Салават республики Башкортостан, было завербовано 385 заключенных.
- Напомним, вражеские подразделения в Донецкой области начали получать распоряжения о временном прекращении наступательных действий
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