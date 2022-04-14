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Оккупанты похищают пенсии и соцвыплаты украинцев, лишая их средств к существованию, - Денисова

14 апреля, 2022 четверг
13:38
война с Россией

Россияне похищают пенсии и соцвыплаты уязвимых категорий населения Украины и провоцируют гуманитарный кризис на временно оккупированных территориях

Об этом заявила омбудсман Людмила Денисова.

Во временно оккупированном Мелитополе 13 апреля россияне похитили деньги у Укрпочты, предназначенные для выплаты пенсий, пособий и субсидий пожилым людям и гражданам из числа уязвимых слоев населения, нуждающихся в поддержке от государства.

"Войска агрессора, посягая на принадлежащие гражданам пенсионные и социальные средства, нарушают их право на мирное владение своим имуществом и оставляют граждан Украины без средств к существованию, провоцируя гуманитарный кризис на оккупированных территориях", - сообщила омбудсман.

Она добавила, что завладение любым имуществом без согласия его собственника для личного пользования является мародерством, что согласно Римскому уставу международного уголовного суда является военным преступлением. Любой, кто совершает такие действия, должен нести за них ответственность и быть наказанными.

"Призываю Координатора ООН по кризисной ситуации в Украине и Международный Комитет Красного Креста обеспечить оказание гуманитарной помощи жителям оккупированных территорий, в том числе города Мелитополя, которые оказались на грани гуманитарной катастрофы", - подчеркнула Людмила Денисова.

Омбудсман обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты нарушений прав человека РФ в Украине.

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Новости
Мелитополь
россияне
субсидии
пенсии
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