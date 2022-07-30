Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Оккупанты похищают и пытают работников Запорожской АЭС. Персонал, обслуживающий энергетические объекты такого уровня, должен сосредоточенно думать о безопасности. Оккупанты пренебрегают правилами пожарной и радиационной безопасности. Жители города и работники ЗАЭС представляют угрозу построению "русского мира". По неофициальной информацией, сейчас в подвалах находятся около 100 проукраински настроенных людей", - подчеркнул Орлов.

Увлечение россиянами Запорожской АЭС и размещение там военных подразделений является проявлением ядерного терроризма, что представляет проблему не только для Украины, но и для всего мира

В захваченном россиянами Энергодаре в Запорожской области произошли взрывы вблизи гостиницы, где поселились оккупанты

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