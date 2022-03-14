Global Львов Главная
ru ua
Global Львов Главная
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Оккупанты пока не идут на штурм Николаева, однако обстреливают населенные пункты — боец терробороны, нардеп Роман Костенко
Эксклюзив

Оккупанты пока не идут на штурм Николаева, однако обстреливают населенные пункты — боец терробороны, нардеп Роман Костенко

14 мартa, 2022 понедельник
19:19
война с Россией ВСУ

Костенко заметил, что враг стоит в пределах 10-15 км от Николаева

"Самое напряженное, что враг наносит удары именно по гражданскому населению", – сказал он в эфире Espreso.TV.
"Оккупанты не идут на штурм города, понимают, что Николаев просто так не взять, поэтому они обстреливают населенные пункты. Так вчера захватчики обстреляли авиационными бомбами школу населенного пункта Зеленый Гай, однако город удержан нашими войсками. Так же вчера на остановке Николаева было убито 9 человек одним снарядом. В то же время враг боится вступать в прямое сражение с Вооруженными силами".

Читайте также: Это сказки, что закрытие неба над Украиной спровоцирует Третью мировую войну. Она уже идет, – Валерий Чалый

Костенко добавил, что оккупанты пытаются не подходить близко к населенным пунктам и к позициям ВСУ. Также нардеп заметил, что российские войска понимают, что им не удается пройти сухопутным путем в Одессу, поэтому они пытаются взорвать десант: "Однако с военной точки зрения морской десант без поддержки сухопутных войск малорезультативен. Однако ввиду того, как они пускают своих людей на " пушечное мясо", то могут и на такое пойти. Однако Николаев устоит и никакого результативного десанта не будет", - подчеркнул Костенко.

Кроме того, по мнению нардепа, в плане высадки десанта россии не помогут дополнительные военные силы из Приднестровья.

Читайте также: "Мы перехватываем их разговоры, слышим, как они дышат и что едят": военный ВСУ об отслеживании армии РФ

  • Напомним, накануне британская разведка заявила, что российские кафиры пытаются обойти Николаев и напасть на Одессу.

    Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb


 

Новости
Читайте также:
Генштаб ЗСУ
14 мартa, 2022 понедельник
Воины ВСУ ударили по тыловой инфраструктуре врагов, – Генштаб
Владімір Путін
13 мартa, 2022 воскресенье
У Путина обострилась фобия покушения на его жизнь, - Центр противодействия дезинформации
13 мартa, 2022 воскресенье
Под Мелитополем разбита колонна оккупанта из 200 единиц техники, - Ким
Киев
+6°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.22
    Покупка 29.22
    Продажа 31.05
  • EUR
    Покупка 32.25
    Продажа 34.24
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
14 мартa
19:28
Эксклюзив
тероборона
ВСУ и терроборона Киева готовы отражать такие атаки, как были в Мариуполе и Харькове — боец терробороны Киева
19:21
Бутусов посоветовал ГБР вместо "бессмысленного существования в теплых кабинетах" поехать в Гостомель или Бучу и там ловить преступников
19:14
SkyUp
Кроме полетов в Россию и Беларусь. Авиакомпания SkyUp, чтобы выжить и платить налоги, предлагает свои самолеты в мокрый лизинг
19:14
На железнодорожный вокзал столицы привезли детские коляски и кухонные принадлежности для горячего питания – Марина Порошенко
19:11
Антониу Гутерреш
Генсек ООН считает возможной перспективу ядерного конфликта
19:10
На Донетчине захватчики потеряли 100 солдат и 2 танка из-за неудачного наступления
19:06
Приблизительно 600 жилых домов в Харькове не подлежат восстановлению, - Терехов
18:48
С начала российского вторжения в Украину погибли уже трое капелланов ПЦУ, - Епифаний
18:48
Ирина Венедиктова
Венедиктова заявила о возможном обмене пленными между Украиной и РФ
18:28
В Румынии упал, вероятно, русский беспилотник
18:20
Парламент Эстонии призвал страны-члены ООН закрыть украинское небо
18:18
Сенцов стал оператором NLAW и воюет под Киевом
18:05
В Мариуполе Нацгвардия уничтожила 17 спецназовцев ГРУ и 7 единиц техники
18:03
экономика
МВФ предварительно оценивает падение ВВП Украины в 2022 году в 10%
17:59
Дети увидят пингвинов: украинские полярники проведут для малышей онлайн-уроки
17:58
Как избежать инфекционных заболеваний в приютах для переселенцев и беженцев. Объяснение Минздрава
17:46
РНБО
СНБО и президент смогут устанавливать запрет на проведение выборов и референдумов на временно оккупированных территориях - в Раду внесли законопроект
17:45
Роснефть
ЕС усилит санкции против российских нефтяных компаний, но не запретит импорт, - Reuters
17:24
Латвийский депутат сдал мандат и хочет стать добровольцем в Украине
17:13
Грант Шаппс
Министр транспорта Великобритании заявил о готовности принять беженцев из Украины у себя дома
17:01
НДС в 7% и "упрощенка" для крупного бизнеса: как Совет собирается поддерживать экономику во время военного положения
17:00
гривня
Бюро экономической безопасности Украины требует у бизнеса не завышать цены
16:56
Зеленский выступит перед Конгрессом США 16 марта
16:55
Создать группировку, которая могла бы провести штурм Киева, чрезвычайно трудно, - руководитель столичной ВА
16:48
Бенедикт Камбербетч намерен принять украинских беженцев
16:34
Процессами взрывов на Запорожской АЭС управляют российские ядерщики. Имена преступников
16:33
Обстрел Яворивского полигона подтверждает важность запрета Венгрией транзита оружия для Украины через свою территорию, - Сийярто
16:18
Оккупанты разрушили очистные сооружения Запорожья, в Днепр попадут нечистоты
16:13
Берлин предупредил украинских беженцев об опасности торговли людьми
16:10
"Какие еще теракты нужны для решительных действий МАГАТЭ?": Энергоатом заявил о подрыве оккупантами боеприпасов на Запорожской АЭС
16:05
Переговоры Украины и РФ продолжатся 15 марта, - Подоляк
15:55
На Киевщине активно работают гуманитарные коридоры
15:46
Pfizer
Pfizer продолжит поставлять медикаменты в РФ, но будет отдавать всю прибыль Украине
15:45
Документирование сумм свыше 10 тыс. евро: НБУ предоставил рекомендации для выезда за границу в военное время
15:42
На Луганщине эвакуировали более 1 700 человек
15:30
Из блокады Мариуполя удалось вырваться более 160 авто – горсовет
15:22
"Будем дожимать": Кулеба призвал бойкотировать остающиеся на российском рынке международные компании
15:02
Кулеба
Против России введено 6 366 санкций, Украина и партнеры работают над закрытием обходных путей, - Кулеба
14:46
Сроки пребывания в Польше, возможность работы и финансовая помощь. Что нужно знать украинским беженцам
14:44
"Есть разговор о том, какие именно самолеты нужны для каких целей": Кулеба отметил необходимость передачи Украине истребителей
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV