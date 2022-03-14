Оккупанты пока не идут на штурм Николаева, однако обстреливают населенные пункты — боец терробороны, нардеп Роман Костенко

"Самое напряженное, что враг наносит удары именно по гражданскому населению", – сказал он в эфире Espreso.TV.

"Оккупанты не идут на штурм города, понимают, что Николаев просто так не взять, поэтому они обстреливают населенные пункты. Так вчера захватчики обстреляли авиационными бомбами школу населенного пункта Зеленый Гай, однако город удержан нашими войсками. Так же вчера на остановке Николаева было убито 9 человек одним снарядом. В то же время враг боится вступать в прямое сражение с Вооруженными силами".



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Костенко добавил, что оккупанты пытаются не подходить близко к населенным пунктам и к позициям ВСУ. Также нардеп заметил, что российские войска понимают, что им не удается пройти сухопутным путем в Одессу, поэтому они пытаются взорвать десант: "Однако с военной точки зрения морской десант без поддержки сухопутных войск малорезультативен. Однако ввиду того, как они пускают своих людей на " пушечное мясо", то могут и на такое пойти. Однако Николаев устоит и никакого результативного десанта не будет", - подчеркнул Костенко.

Кроме того, по мнению нардепа, в плане высадки десанта россии не помогут дополнительные военные силы из Приднестровья.



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Напомним, накануне британская разведка заявила, что российские кафиры пытаются обойти Николаев и напасть на Одессу.



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