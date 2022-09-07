Оккупанты погибают в промышленных масштабах на украинской земле, - офицер ВСУ Прозапас
Офицер ВСУ Валерий Прозапас рассказал, что российская армия обстреливает населенные пункты, в которых базируются их подразделения, чтобы обвинить ВСУ и настроить местное население против украинских защитников
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Есть вражеские подразделения, которые сразу не были настроены на серьезные боевые действия – это преимущественно мобилизованные из ОРДЛО, которых принудительно вербовали. Они гибнут в посадках промышленными масштабами. Они приходят волнами и украинские защитники уничтожают их постоянно", – подчеркнул Прозапас.
По его словам, есть российские профессиональные подразделения, которые уже проходили службу в Сирии.
"Они проводят наступательные и атакующие действия. Эта оккупационная "орда" плохо обращается с местным населением. Они обстреливают собственные позиции и населенные пункты, в которых базируются, чтобы обвинить ВСУ и настроить местное население против украинских защитников", - добавил Прозапас.
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