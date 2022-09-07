Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Есть вражеские подразделения, которые сразу не были настроены на серьезные боевые действия – это преимущественно мобилизованные из ОРДЛО, которых принудительно вербовали. Они гибнут в посадках промышленными масштабами. Они приходят волнами и украинские защитники уничтожают их постоянно", – подчеркнул Прозапас.

По его словам, есть российские профессиональные подразделения, которые уже проходили службу в Сирии.

"Они проводят наступательные и атакующие действия. Эта оккупационная "орда" плохо обращается с местным населением. Они обстреливают собственные позиции и населенные пункты, в которых базируются, чтобы обвинить ВСУ и настроить местное население против украинских защитников", - добавил Прозапас.

Вооруженные силы Украины 6 сентября осуществили успешную контратаку недалеко от Балаклеи на Харьковщине и заставили россиян отойти на левый берег Северского Донца

В министерстве обороны США заявили, что Украина ведет успешное наступление и продвигается вперед в Херсонской области.

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