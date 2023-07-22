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Оккупанты подозревают работников Крымского моста в организации взрывов, - ЦНС

22 июля, 2023 суббота
13:27
Война с Россией

Среди окупантов в Крыму распространяются параноидальные настроения. Они подозревают работников Крымского моста в содействии организации взрывов

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

После ряда взрывов на Керченском мосту во временно оккупированном Крыму россияне ужесточили проверку всех критических объектов на полуострове.

По данным Центра нацпротива, всех работников таких объектов вызывают на допрос, а также проверяют телефоны.

Кроме того, оккупанты "настойчиво рекомендуют" работникам доносить на тех, кого те считают не лояльными оккупационным властям РФ.

Взрыв на Крымском мосту: что произошло

Взрывы на Крымском мосту прозвучали под утро 17 июля, после чего оккупационные власти заявили о "чрезвычайном событии" и обвинили в атаке украинских военных. На пролетах обнаружили повреждение дорожного полотна, а также заявили о якобы двух погибших.

Служба безопасности Украины заявила , что все детали по взрыву на Крымском мосту будут раскрыты после победы Украины в войне против России.

В связи с ночным событием Владимир Путин собрал срочное совещание, где пообещал " ответ России " за взрыв на Крымском мосту.

А росСМИ утверждали, что Силы обороны Украины в течение месяца вроде бы обстреливали "наземный маршрут" из РФ в Крым более 20 раз.

Компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки Крымского моста после ночного взрыва 17 июля.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в ООН, что Россия использует Крымский мост для продолжения войны в Украине, кроме того, он был построен незаконно.

21 июля президент Владимир Зеленский назвал Крымский мост целью украинских военных и заявил, что он должен быть полностью нейтрализован. По словам президента, Крымский мост это не просто логистический путь из-за того, что им питают войну боеприпасами, и это делается каждый день.

Уже на следующий день оккупационные власти Крыма заявили об атаке объектов инфраструктуры полуострова беспилотниками: горят нефтебаза в поселке Октябрьское и детонируют склад боеприпасов на расположенном там аэродроме. Было приостановлено движение по железной дороге. Управление стратегических коммуникаций Генштаба Вооруженных Сил Украины подтвердило причастность к совершенным атакам.

Крым
оккупированные территории
Крымский мост
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