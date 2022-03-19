Оккупанты подло обстреляли спящих украинских солдат, – глава Николаевской ОВА
Российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по украинским военным в Николаевской области. В настоящее время идет спасательная операция.
Об этом сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
"Вчера орки подло ракетой ударили по спящим нашим солдатам. Продолжается спасательная операция до сих пор. Не хочу об этом говорить, поскольку жду официальных данных от ВСУ", – говорится в сообщении.
Он добавил, что в целом ситуация в области спокойна. Украинские военные зачищают деревни и отодвигают противника на линии фронта.
"Комментировать тоже сильно не хочу, потому что тактика с человеческими потерями – не наша тактика, мы аккуратно двигаемся. Орки – это катастрофа! Выезжают, стреляют по селам перепуганные. Из автомата расстреляли гуся", – заметил глава области.
- Напомним, РФ потеряла около 14 400 военных, 1470 бронемашин, 466 танков, 213 систем артиллерии, 115 вертолетов и 95 самолетов.
- Добавим, российско-оккупационные войска хотели попасть по позициям Закарпатской 128-й бригады, но ударили в чистое поле. Жертв и пострадавших нет.
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