Оккупанты под видом "ремонта" грабят квартиры в Мариуполе
Во временно оккупированном Мариуполе военные РФ в очередной раз совершают мародерство: под видом ревизии перед ремонтом они вторгаются в закрытые квартиры и грабят их
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Отмечается, что в настоящее время военные РФ грабят запертые квартиры горожан под предлогом ремонта.
"Сначала "ремонтиники" снимают и инвентаризируют все что в квартирах осталось. Затем, если хозяин точно не появился - просто вывозят все. На видео несколько квартир. Для чего это снято не вызывает сомнения - типичная оценка мародера. Чья квартира и кто узнает - извините. Наши соболезнования", - отметил Петр Андрющенко.
- Напомним, 14 декабря сообщалось , что российские кафиры в Мариуполе планируют снести целый квартал вблизи завода "Азовсталь".
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