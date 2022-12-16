Оккупанты под видом "ремонта" грабят квартиры в Мариуполе

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Отмечается, что в настоящее время военные РФ грабят запертые квартиры горожан под предлогом ремонта.

"Сначала "ремонтиники" снимают и инвентаризируют все что в квартирах осталось. Затем, если хозяин точно не появился - просто вывозят все. На видео несколько квартир. Для чего это снято не вызывает сомнения - типичная оценка мародера. Чья квартира и кто узнает - извините. Наши соболезнования", - отметил Петр Андрющенко.

Напомним, 14 декабря сообщалось , что российские кафиры в Мариуполе планируют снести целый квартал вблизи завода "Азовсталь".

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