Оккупанты под видом помощи от "Единой России" отвезли в Донецк хирургическое оборудование, похищенное из больницы Мариуполя
Россияне завезли в оккупированный Донецк похищенное в Мариуполе хирургическое оборудование стоимостью несколько миллионов гривен
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграмме .
"В Донецк в хирургическое отделение клиники Калинина завезли очередную партию хирургического оборудования, украденную из мариупольской больницы №1. На этот раз для анестезии", – рассказал он.
Оборудование уникальное. В 2021 году Мариуполь купил его за несколько миллионов гривен.
"Конечно все украденное снова обернуто в подарочную обертку "Единой России".
Никогда не было и снова. Что тут скажешь - Донецк должен благодарить налогоплательщиков Мариуполя за значительное улучшение медицинского сервиса", - заметил Петр Андрющенко.
21 мая сообщали, что кафиры вывозят из Мариуполя в Донецк медицинское оборудование и выдают его за помощь от руководящей партии РФ "Единая Россия".
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