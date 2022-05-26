Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграмме .

"В Донецк в хирургическое отделение клиники Калинина завезли очередную партию хирургического оборудования, украденную из мариупольской больницы №1. На этот раз для анестезии", – рассказал он.

Оборудование уникальное. В 2021 году Мариуполь купил его за несколько миллионов гривен.

"Конечно все украденное снова обернуто в подарочную обертку "Единой России".

Никогда не было и снова. Что тут скажешь - Донецк должен благодарить налогоплательщиков Мариуполя за значительное улучшение медицинского сервиса", - заметил Петр Андрющенко.

21 мая сообщали, что кафиры вывозят из Мариуполя в Донецк медицинское оборудование и выдают его за помощь от руководящей партии РФ "Единая Россия".

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