Оккупанты под видом отопительного сезона проверяют заброшенные дома, а затем конфисковывают их, - ЦНС

Об этом пишет Центр нацсопротивления.

"Оккупанты осматривают помещение, владельцы которых не платят за коммунальные услуги, ведь покинули свои дома из-за оккупации. Такое имущество враг опечатывает с примечанием "имущество военной администрации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в такие квартиры и дома заселяются российские военные. Фактически коллаборанты помогают российским военным захватывать дома бежавших от оккупации украинцев.