Оккупанты под видом отопительного сезона проверяют заброшенные дома, а затем конфисковывают их, - ЦНС
Оккупационная администрация проводит осмотр заброшенных помещений украинцев, которые затем конфисковывает. Проверки проходят в рамках подготовки к отопительному периоду
Об этом пишет Центр нацсопротивления.
"Оккупанты осматривают помещение, владельцы которых не платят за коммунальные услуги, ведь покинули свои дома из-за оккупации. Такое имущество враг опечатывает с примечанием "имущество военной администрации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в такие квартиры и дома заселяются российские военные. Фактически коллаборанты помогают российским военным захватывать дома бежавших от оккупации украинцев.
- На временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей россияне заставляют мужчин становиться на учет в военкоматы: отказывающимся угрожают штрафами.
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