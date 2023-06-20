Об этом сообщили активисты движения "Желтая Лента" в телеграмме.

Отмечается, что военные армии РФ под видом ликвидации последствий своего теракта на Каховской ГЭС похищают имущество жителей Новой Каховки, Олешек и Голой Пристани.

Россияне забирают золото и технику жителей, а также украинские документы – паспорта, свидетельства о рождении и браке.

"Это делается для того, чтобы оказывать психологическое давление на местных жителей и заставить их обращаться за российскими паспортами", - отметили в "Желтой Ленте".