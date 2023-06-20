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Оккупанты под видом осмотра затопленных домов воруют ценности и украинские документы жителей Херсонщины

20 июня, 2023 вторник
10:50
Криминал

В настоящее время активисты зафиксировали как минимум 20 случаев в Херсонской области, когда российские военные проводили "осмотры" затопленных домов и изымали материальные ценности жителей

Об этом сообщили активисты движения "Желтая Лента" в телеграмме.

Отмечается, что военные армии РФ под видом ликвидации последствий своего теракта на Каховской ГЭС похищают имущество жителей Новой Каховки, Олешек и Голой Пристани.

Россияне забирают золото и технику жителей, а также украинские документы – паспорта, свидетельства о рождении и браке.

"Это делается для того, чтобы оказывать психологическое давление на местных жителей и заставить их обращаться за российскими паспортами", - отметили в "Желтой Ленте".

  • В апреле Центр национального сопротивления сообщал, что украинские активисты "Желтая лента" на временно оккупированных территориях распространяют рубли с патриотическими надписями: "Россия проиграет, Путин - убийца".
  • Также по состоянию на 2 июня проукраинское движение "Желтая Лента" зарегистрировало 3500 активистов на временно оккупированном РФ полуострове Крым.
Украина
Россия
Херсонщина
Война с Россией
Каховская ГЭС
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