Оккупанты под видом осмотра затопленных домов воруют ценности и украинские документы жителей Херсонщины
В настоящее время активисты зафиксировали как минимум 20 случаев в Херсонской области, когда российские военные проводили "осмотры" затопленных домов и изымали материальные ценности жителей
Об этом сообщили активисты движения "Желтая Лента" в телеграмме.
Отмечается, что военные армии РФ под видом ликвидации последствий своего теракта на Каховской ГЭС похищают имущество жителей Новой Каховки, Олешек и Голой Пристани.
Россияне забирают золото и технику жителей, а также украинские документы – паспорта, свидетельства о рождении и браке.
"Это делается для того, чтобы оказывать психологическое давление на местных жителей и заставить их обращаться за российскими паспортами", - отметили в "Желтой Ленте".
- В апреле Центр национального сопротивления сообщал, что украинские активисты "Желтая лента" на временно оккупированных территориях распространяют рубли с патриотическими надписями: "Россия проиграет, Путин - убийца".
- Также по состоянию на 2 июня проукраинское движение "Желтая Лента" зарегистрировало 3500 активистов на временно оккупированном РФ полуострове Крым.
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