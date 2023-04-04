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Оккупанты под видом коммунальных проверок заселяют военных во временно покинувшие владельцами помещения — Генштаб

4 апреля, 2023 вторник
18:56
война с Россией

В Старобельске, на временно оккупированной Луганщине, россияне используют коммунальщиков, чтобы под видом проверок заселять своих военных в покинутые местными квартиры

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 4 апреля.

"В городе Старобельск Луганской области, так называемые оккупационные власти используют представителей коммунальных служб для заселения российских военных в квартиры и дома, временно покинутые гражданами Украины. Такие действия происходят под видом профилактических проверок показателей счетчиков коммунальными службами", - говорится в сообщении.

Генштаб также сообщил, что участились случаи вывоза мирных граждан в неизвестном направлении без объяснений после выборочных проверок мобильных телефонов.

Авиация ВСУ за сутки нанесла 7 ударов по районам скопления оккупантов

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления и станцию радиоэлектронной борьбы противника.

В течение суток враг нанес 2 ракетных и 28 авиаударов

Также враг совершил 7 обстрелов из реактивных систем залпового огня, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Отмечается, что противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - за сутки отражено более 45 вражеских атак. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Сохраняется присутствие подразделений противника в приграничных районах Курской и Белгородской областей.

В течение суток противник совершил обстрелы населенных пунктов Бачевск, Волфин и Запселье Сумской области, а также населенных пунктов Ветеринарное, Стрелка, Огирево, Вовчанск, Рублено, Дворичанское на Харьковщине.

На других направлениях ситуация такова:

  • На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Масютовка, Купянск, Каменка и Первомайское Харьковской области и Новоселовское и Крахмальное - Луганской.
  • На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Креминной. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Диброво, Белогоровка Луганской области и Ивановка, Колодязи и Заричное Донецкой области.
  • На Бахмутском направлении враг не прекращает штурмовать город Бахмут – в течение суток наши защитники отразили около 20 атак противника. Вместе с тем противник вел безуспешные наступательные действия в районе Богдановки Донецкой области. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Бахмут, Григоровка, Ивановское, Белая Гора, Клебан-Бык и Новодмитровка.
  • На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Новокалиново, Первомайское и Марьинка, успеха не имел. В то же время, враг совершил обстрелы населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка Донецкой области.
  • На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Для коррекции огня артиллерии активно применял БпЛА. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Пречистовка, Большая Новоселка Донецкой области.
  • В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает наращивать оборонные способности. Обстрелял Гуляйполе, Зализнычное, Белогорье, Малую Токмачку, Каменское Запорожской области; Берислав, Веселое, Бургунку, Антоновку, Велетенское, а также город Херсон.

В ночь на 4 апреля войска РФ обстреляли Торецк Донецкой области, в результате чего погибли двое и получила контузию одна работница шахты.

Луганщина
оккупированные территории
потери окуппантов
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