Оккупанты под видом коммунальных проверок заселяют военных во временно покинувшие владельцами помещения — Генштаб
В Старобельске, на временно оккупированной Луганщине, россияне используют коммунальщиков, чтобы под видом проверок заселять своих военных в покинутые местными квартиры
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 4 апреля.
"В городе Старобельск Луганской области, так называемые оккупационные власти используют представителей коммунальных служб для заселения российских военных в квартиры и дома, временно покинутые гражданами Украины. Такие действия происходят под видом профилактических проверок показателей счетчиков коммунальными службами", - говорится в сообщении.
Генштаб также сообщил, что участились случаи вывоза мирных граждан в неизвестном направлении без объяснений после выборочных проверок мобильных телефонов.
Авиация ВСУ за сутки нанесла 7 ударов по районам скопления оккупантов
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления и станцию радиоэлектронной борьбы противника.
В течение суток враг нанес 2 ракетных и 28 авиаударов
Также враг совершил 7 обстрелов из реактивных систем залпового огня, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.
Отмечается, что противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - за сутки отражено более 45 вражеских атак. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.
На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.
Сохраняется присутствие подразделений противника в приграничных районах Курской и Белгородской областей.
В течение суток противник совершил обстрелы населенных пунктов Бачевск, Волфин и Запселье Сумской области, а также населенных пунктов Ветеринарное, Стрелка, Огирево, Вовчанск, Рублено, Дворичанское на Харьковщине.
На других направлениях ситуация такова:
- На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Масютовка, Купянск, Каменка и Первомайское Харьковской области и Новоселовское и Крахмальное - Луганской.
- На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Креминной. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Диброво, Белогоровка Луганской области и Ивановка, Колодязи и Заричное Донецкой области.
- На Бахмутском направлении враг не прекращает штурмовать город Бахмут – в течение суток наши защитники отразили около 20 атак противника. Вместе с тем противник вел безуспешные наступательные действия в районе Богдановки Донецкой области. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Бахмут, Григоровка, Ивановское, Белая Гора, Клебан-Бык и Новодмитровка.
- На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Новокалиново, Первомайское и Марьинка, успеха не имел. В то же время, враг совершил обстрелы населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка Донецкой области.
- На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Для коррекции огня артиллерии активно применял БпЛА. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Пречистовка, Большая Новоселка Донецкой области.
- В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает наращивать оборонные способности. Обстрелял Гуляйполе, Зализнычное, Белогорье, Малую Токмачку, Каменское Запорожской области; Берислав, Веселое, Бургунку, Антоновку, Велетенское, а также город Херсон.
В ночь на 4 апреля войска РФ обстреляли Торецк Донецкой области, в результате чего погибли двое и получила контузию одна работница шахты.
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