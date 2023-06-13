Об этом сообщили 13 июня в Facebook Генерального штаба ВСУ.

"В частности, в Голую Пристань, под видом гуманитарной помощи прибывают пустые грузовики, которые российские военнослужащие загружают награбленным - бытовой техникой, мебелью и другим имуществом", - говорится в сообщении.

Кроме того, известно, что продолжается принудительная паспортизация граждан Украины в Мелитополе Запорожской области. Так, оккупанты активно угрожают родителям выпускников по поводу невозможности получения аттестатов об окончании школы в случае отказа получения подростками российского паспорта.

Армия РФ нанесла 31 авиаудар и совершила 47 обстрелов с РСЗО по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины

"Враг нанес 31 авиационный удар и совершил 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Потерпела разрушение гражданская инфраструктура", - отметили в Генштабе.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей, продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки на указанном участке фронта произошло 26 боевых столкновений.

Волынское и Полесское направления: оперативная обстановка без существенных изменений.

Северское и Слобожанское направления: враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Тимоновичи и Хотиевка Черниговской области; Середина-Буда, Товстодубово, Сопич, Заруцкое, Горки, Белополье, Юнаковка, Запсилье и Степок Сумской области, а также Ивашки, Ветеринарное, Высокая Яруга, Стрелка, Мороховец, Огирцево, Гатище и Бударки на Харьковщине.

Купянское направление: противник нанес авиаудары в районах Милового и Кисловки Харьковской области и Новоселовского в Луганской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Дворичная, Масютовка, Лиман Первый Кисловка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Новоселовское - Луганской.

Лиманское направление: в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах Веселого Харьковщины и Белогоровки Луганской области. Нанес авиационных ударов по населенным пунктам Ямполь, Спорное и Веселое. Артиллерийские обстрелы подверглись Невскому и Белогоровку на Луганщине и Ямполевке, Торскому, Диброву, Верхнекаменному, Спорному и Раздоловке Донецкой области.

Бахмутское направление: противник нанес авиационный удар в районе Белой Горы. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Благодатное, Новомарково, Калиновка Ивановское, Белая Гора, Дружба, Торецк, Южное и Сухая балка Донецкой области.

Авдеевское направление: противник проводил наступательные действия в направлении Авдеевки, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Северного. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Керамик, Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное, Водяное, Первомайское, Нетайлово, Карловка и Невельское Донецкой области.

Марьинское направление: наши защитники отразили все 14 вражеских атак в районе города Марьинка. Враг нанес авиаудары в районах Старомихайловки и Красногоровки, а также артиллерийских обстрелов Марьинки, Георгиевки, Максимилиановки, Победы, Новомихайловки и Красногоровки Донецкой области.

Шахтерское направление: враг проводил безуспешные наступательные действия в направлении Благодатного. Нанес авиационные удары в районах Золотая Нива, Шахтерское, Большая Новоселка, Времевка и Благодатное Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Богоявленка, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Большая Новоселка Донецкой области.

Запорожское и Херсонское направление: противник нанес авиационный удар в районе Орехова Запорожской области. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов, это – Времовка, Зеленое Поле и Новополь Донецкой области; Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Зализничное, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Орехов, Жеребянки, Лобковое и Каменское Запорожской области; Новоберислав, Веселое, Казацкое, Чернобаевка, Днепровское, Янтарное, Берегово, Кизомис Херсонской области и Херсон.

Силы обороны поразили 3 пункта управления и 3 артиллерийских подразделения врага на огневых позициях

"Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и 4 – по зенитно-ракетным комплексам противника", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что украинские воины уничтожили вражеский вертолет Ка-52 и БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 3 пункта управления, 2 зенитно-ракетных комплекса, район сосредоточения личного состава противника и 3 артиллерийских подразделения на огневых позициях.