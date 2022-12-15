Оккупанты под вечер снова накрыли огнем Никопольщину, есть погибший и раненые
Оккупанты под вечер обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольский район, в результате чего был убит пожилой житель Марганца, еще три человека получили ранения
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Российские оккупанты не унимаются на Никопольщине. Снова накрыли район огнем из тяжелой артиллерии. Стреляли из временно оккупированного Энергодара, прикрывшись атомной электростанцией", - написал он.
"В Марганце убили 65-летнего мужчину. Ранили по меньшей мере троих: 16-летнюю девушку, 38-летнюю женщину и 35-летнего мужчину. Они в больнице", - добавил Резниченко.
Глава ОВА также отметил, что в результате обстрела в городе повреждены дома, магазины, школа и колледж.
Стоит отметить, что это уже второй обстрел сегодня. Оккупанты били по Никопольщине около полудня.
- Войска РФ за сутки 14 декабря атаковали три громады Днепропетровщины из РСЗО "Град" и тяжелой артиллерии, зафиксировано не менее 40 снарядов.
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