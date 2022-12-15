Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Российские оккупанты не унимаются на Никопольщине. Снова накрыли район огнем из тяжелой артиллерии. Стреляли из временно оккупированного Энергодара, прикрывшись атомной электростанцией", - написал он.

"В Марганце убили 65-летнего мужчину. Ранили по меньшей мере троих: 16-летнюю девушку, 38-летнюю женщину и 35-летнего мужчину. Они в больнице", - добавил Резниченко.

Глава ОВА также отметил, что в результате обстрела в городе повреждены дома, магазины, школа и колледж.

Стоит отметить, что это уже второй обстрел сегодня. Оккупанты били по Никопольщине около полудня.

Войска РФ за сутки 14 декабря атаковали три громады Днепропетровщины из РСЗО "Град" и тяжелой артиллерии, зафиксировано не менее 40 снарядов.

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