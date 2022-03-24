Оккупанты под Васильковом обстреляли эвакуационный поезд из Киева во Франковск
Эвакуационный поезд Киев – Ивано-Франковск попал под обстрел российских войск под Васильковом, пострадавших нет
Об этом рассказал глава правления Укрзализныци Александр Камышин в Telegramm.
"Эвакуационный поезд 43 Киев — Ивано-Франковск только что попал под обстрел под Васильковом, вблизи Киева. В трех вагонах выбило окна", – написал он.
По оперативным данным, пострадавших нет ни среди поездной бригады, ни среди пассажиров.
"Начальник поезда и вся поездная бригада действовали четко", – указал глава госкомпании.
Он подчеркнул, что Россия в очередной раз прицельно обстреливает железнодорожную инфраструктуру.
Напомним, оккупанты 21 марта обстреляли эвакуационные автобусы из Мариуполя, есть тяжело раненые
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