Оккупанты под прикрытием танков начали пехотные атаки в Луганской области

Об этом сообщили в штабе Объединенных сил, передает Еспресо.TV.



"Враг, несмотря на значительные потери, сотнями бросает в бой сторонников "русского мира". Весь передний край усеян трупами и подбитой техникой захватчиков. В частности, сегодня, в центральную городскую больницу населенного пункта Брянка с передовых позиций доставлено более 650 раненых представителей российско-оккупационных войск. Большая часть – с попаснянского направления. Все они преимущественно в тяжелом состоянии", - рассказали в штабе.



Там также отметили, что из-за отсутствия в больнице свободных мест, оккупанты, получившие незначительные телесные повреждения (контузии, легкие ранения) даже не принимаются в медицинское учреждение.



"После оказания первой медицинской помощи их в сопровождении вооруженного конвоя из числа регулярных войск вооруженных сил России перемещают на линию боевого столкновения для введения дальнейших боевых действий в качестве "пушечного мяса". Известно, что личный состав 6 отдельного мотострелкового полка ищет пути к дезертирству", - добавили в ООС.

Напомним, ряд больниц оккупированного Крыма переполнен ранеными военными ВС России.