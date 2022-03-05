Оккупанты под прикрытием танков начали пехотные атаки в Луганской области
Вдоль всей линии боевого столкновения в Луганской области российские оккупанты под прикрытием танков начали атаки пехоты. При этом украинские защитники стойко и мужественно удерживают определенные позиции, а также уничтожают живую силу и технику противника
Об этом сообщили в штабе Объединенных сил, передает Еспресо.TV.
"Враг, несмотря на значительные потери, сотнями бросает в бой сторонников "русского мира". Весь передний край усеян трупами и подбитой техникой захватчиков. В частности, сегодня, в центральную городскую больницу населенного пункта Брянка с передовых позиций доставлено более 650 раненых представителей российско-оккупационных войск. Большая часть – с попаснянского направления. Все они преимущественно в тяжелом состоянии", - рассказали в штабе.
Там также отметили, что из-за отсутствия в больнице свободных мест, оккупанты, получившие незначительные телесные повреждения (контузии, легкие ранения) даже не принимаются в медицинское учреждение.
"После оказания первой медицинской помощи их в сопровождении вооруженного конвоя из числа регулярных войск вооруженных сил России перемещают на линию боевого столкновения для введения дальнейших боевых действий в качестве "пушечного мяса". Известно, что личный состав 6 отдельного мотострелкового полка ищет пути к дезертирству", - добавили в ООС.
- Напомним, ряд больниц оккупированного Крыма переполнен ранеными военными ВС России.
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