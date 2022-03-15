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Оккупанты под Черниговом расстреляли трех подростков из БМП, - Денисова
Омбудсмен Людмила Денисова заявила, что россияне продолжают убивать детей и безоружных украинцев на улицах временно оккупированных территорий
Об этом она сообщила в Facebook.
По ее данным:
- В селе Мохнатин, что возле Чернигова, российские оккупанты из БМП расстреляли трех местных подростков. Двоим погибшим по 17 лет, одному – 19. Двое погибших были братьями-близнецами. Третьему, 19-летнему парню, оторвало ногу и он погиб.
- В поселке Большая Дымерка Киевской области россиянам стреляли по гражданским гражданам, находившимся на остановке общественного транспорта - погибла женщина, ранен мужчина. Также они открыли огонь по гражданским домам – погиб мужчина.
- В селе Заворичи на Киевщине из-за обстрелов были смертельно травмированы двое мужчин, еще одна женщина получила ранения.
- В Буче российские войска стреляли по жилым домам, в пгт Ворзель убит 65-летний мирный житель, а в Ирпене от ранений умерли 75-летняя женщина и мужчина.
Она заявила, что эти преступления не могут остаться без наказания и должны быть учтены Международным судом ООН как доказательства по делу "Украина против Российской Федерации" по обвинениям в геноциде.
"Обращаюсь к странам-членам ООН ускорить создание Специального трибунала для наказания преступления агрессии против Украины", - подытожила омбудсмен.
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