Оккупанты под Черниговом расстреляли трех подростков из БМП, - Денисова

Об этом она сообщила в Facebook.



По ее данным:

В селе Мохнатин, что возле Чернигова, российские оккупанты из БМП расстреляли трех местных подростков. Двоим погибшим по 17 лет, одному – 19. Двое погибших были братьями-близнецами. Третьему, 19-летнему парню, оторвало ногу и он погиб.

В поселке Большая Дымерка Киевской области россиянам стреляли по гражданским гражданам, находившимся на остановке общественного транспорта - погибла женщина, ранен мужчина. Также они открыли огонь по гражданским домам – погиб мужчина.

В селе Заворичи на Киевщине из-за обстрелов были смертельно травмированы двое мужчин, еще одна женщина получила ранения.

В Буче российские войска стреляли по жилым домам, в пгт Ворзель убит 65-летний мирный житель, а в Ирпене от ранений умерли 75-летняя женщина и мужчина.

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"Целенаправленные убийства гражданских лиц являются преступлением против человечности и военным преступлением, определенными Уставом Международного военного трибунала и Римским уставом Международного уголовного суда, и нарушением норм Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны", - отметила Денисова.Она заявила, что эти преступления не могут остаться без наказания и должны быть учтены Международным судом ООН как доказательства по делу "Украина против Российской Федерации" по обвинениям в геноциде."Обращаюсь к странам-членам ООН ускорить создание Специального трибунала для наказания преступления агрессии против Украины", - подытожила омбудсмен.