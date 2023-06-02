Об этом сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования Украины со ссылкой на заявление и.о. руководителя Олега Корикова.

Ежедневно ситуация на Запорожской АЭС ухудшается из-за действий российских оккупантов, которые наносят ущерб ядерной безопасности и защищенности станции.

Российские захватчики демонтировали и похитили важные элементы систем на станции, вывели из строя часть компьютерной техники, что требует больших усилий и ресурсов для восстановления системы физической защиты.

"Оккупанты почти полностью деградировали системы аварийной готовности и реагирования на ЗАЭС", - пишет пресс-служба.

По распоряжению оккупационной администрации заблокирована передача информации с Автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО) станции.

"Об этом случае, угрожающем безопасности на ЗАЭС, украинский регулятор проинформировал МАГАТЭ, однако не получал уведомлений о возможных планируемых мерах со стороны Агентства для урегулирования этой ситуации", - сказал Кориков.

Кроме того, представители Росатома вербуют неквалифицированный персонал на ЗАЭС.

В то же время враг продолжает давление на персонал. Захватчики прибегают к запугиваниям и обыскам в частных домах, запрещают контакты с лицами, находящимися на подконтрольной украинскому правительству территории, при попытке людей покинуть оккупированную территорию - не выпускают и угрожают конфискацией имущества.

Временный глава отметил, что Госатомрегулирование ценит усилия генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси по обеспечению ядерной безопасности на ЗАЭС и надеется на скорую имплементацию пяти принципов избегания ядерной аварии.

Что известно о временной оккупации ЗАЭС

ЗАЭС была захвачена россиянами еще 4 марта 2022 года. Оккупанты пытались подключить ее к энергосистеме РФ, но не смогли, однако заставили остановить энергоблоки, чтобы энергия не попадала на территорию Украины. С тех пор станция несколько раз оказывалась отрезанной от линий питания и переходила на дизель-генераторы. На ее территории оккупанты создали военную базу, а украинский персонал постоянно находится под жестким давлением.

В ночь на 22 мая 2023 года на Запорожской АЭС в результате вражеских террористических обстрелов отключилась последняя высоковольтная линия передач. Впоследствии на станции возобновили питание.

Также известно, что оккупанты избивают сотрудников ЗАЭС, которые пытаются осмотреть энергоблоки. Некоторые люди находятся в больнице в тяжелом состоянии.

26 мая в ГУР сообщили , что российские оккупанты в ближайшее время готовят "ядерные провокации" на Запорожской атомной электростанции.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на заседании Совета безопасности ООН 30 мая представил обновленный план обеспечения безопасности ЗАЭС. Объявленный им план состоит из пяти принципов: