Оккупанты побуждают людей получать паспорт РФ ради социальных выплат, - Центр национального сопротивления

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Центры занятости при федеральной службе по труду начнут работать с 2023 года и будут предлагать вакансии, при этом по всей РФ. То есть чтобы найти работу на захваченных землях или получать социальные выплаты ты должен получить паспорт врага. При этом работу тебе найдут в самой РФ и таким образом вывезут для дальнейшей ассимиляции", - говорится в материале.

В Центре призвали не сотрудничать с россиянами и игнорировать паспортизацию оккупантов.

"По возможности оставьте регион до момента его увольнения ВСУ", - пишет ЦНС.

Во временно оккупированном Токмаке российские захватчики совершили очередной рейд по поиску украинского подполья.

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