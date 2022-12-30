Оккупанты побуждают людей получать паспорт РФ ради социальных выплат, - Центр национального сопротивления
Российские оккупанты запускают центры занятости на ТОТ, однако встать на учет можно только в том случае, если у человека есть паспорт РФ
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"Центры занятости при федеральной службе по труду начнут работать с 2023 года и будут предлагать вакансии, при этом по всей РФ. То есть чтобы найти работу на захваченных землях или получать социальные выплаты ты должен получить паспорт врага. При этом работу тебе найдут в самой РФ и таким образом вывезут для дальнейшей ассимиляции", - говорится в материале.
В Центре призвали не сотрудничать с россиянами и игнорировать паспортизацию оккупантов.
"По возможности оставьте регион до момента его увольнения ВСУ", - пишет ЦНС.
- Во временно оккупированном Токмаке российские захватчики совершили очередной рейд по поиску украинского подполья.
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