Оккупанты по ночам воруют из Херсонеса краснокнижные деревья. Не рубят, а выкапывают и вывозят

Об этом рассказывает Еспресо.TV .



"Следует обратить внимание на то, что их не пилят, чтобы шума не было, а роют экскаватором, поднимают краном и увозят ночью, под брезентом, чтобы скрыть груз", - приводит подробности портал АРК .



Такое в Севастополе, а именно на эритории Южного пригорода Херсонеса уже происходит регулярно.



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