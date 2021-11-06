Оккупанты по ночам воруют из Херсонеса краснокнижные деревья. Не рубят, а выкапывают и вывозят
В Новом Херсонесе (временно оккупированный Крым, Украина) российские захватчики в темное время организованно похищают взрослые, красивые кедры и сосны, занесенные в Красную книгу
Об этом рассказывает Еспресо.TV .
"Следует обратить внимание на то, что их не пилят, чтобы шума не было, а роют экскаватором, поднимают краном и увозят ночью, под брезентом, чтобы скрыть груз", - приводит подробности портал АРК .
Такое в Севастополе, а именно на эритории Южного пригорода Херсонеса уже происходит регулярно.
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